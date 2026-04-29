I residenti di Basiano e Masate si sono trovati di fronte a cassoni pieni all’isola ecologica, impedendo loro di conferire i rifiuti. Nei giorni scorsi, molte persone si sono recate sul posto con sfalci, potature e materiali ingombranti, ma sono state costrette a tornare a casa senza aver potuto smaltire i propri rifiuti. La situazione ha creato disagio tra i cittadini che speravano di svolgere le operazioni di raccolta senza problemi.

Cassoni pieni e cittadini costretti a tornare a casa con i propri rifiuti. Brutta sorpresa per i residenti di Basiano e Masate che nei giorni scorsi i sono presentati all’ isola ecologica per consegnare sfalci del verde, potature e materiali ingombranti. All’arrivo, però, la situazione era già al limite e in molti casi gli utenti hanno dovuto rinunciare allo scarico, riportandosi indietro l’immondizia. Un disagio che non si è limitato a una sola giornata, ma si è ripetuto, alimentando malumori e proteste. A spiegare lo stop è stato il gestore Cem, che in una nota trasmessa all’Unione dei Comuni ha parlato di "problemi tecnici", che hanno impedito lo sgombero dei contenitori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cassoni pieni nell’isola ecologica. Costretti a riportare i rifiuti a casa

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