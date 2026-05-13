A Venezia, sono stati fermati 49 persone per furti, con un numero maggiore di donne tra i soggetti controllati. Tra i fermati ci sono anche alcuni minorenni coinvolti nei furti nelle aree di San Marco. Le autorità hanno riferito che molte donne sono riuscite a evitare i controlli tradizionali, anche grazie a modalità diverse di approccio. I controlli sono stati intensificati nelle zone più frequentate dai turisti.

? Punti chiave Chi sono i soggetti minorenni coinvolti nei furti a San Marco?. Come hanno fatto le donne a sfuggire ai controlli tradizionali?. Dove sono state installate le nuove 920 telecamere di sorveglianza?. Perché i flussi turistici facilitano l'azione dei borseggiatori nei ponti?.? In Breve Prevalenza femminile con 38 donne su 49 fermati tra gennaio e maggio 2026.. Tra i fermati figurano 26 cittadini romeni, 11 italiani e 4 bulgari.. Sistema di videosorveglianza potenziato da 132 a 920 telecamere attive nel 2026.. Coinvolgimento di 8 minori tra denunce e soggetti non imputabili a San Marco.. La Polizia Locale di Venezia ha identificato 49 borseggiatori tra l’inizio di gennaio e i primi giorni di maggio 2026, concentrando i controlli nelle zone più trafficate del centro storico come Piazza San Marco e il Ponte di Rialto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, 49 borseggiatori fermati: prevalenza di donne nei controlli

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