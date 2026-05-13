Nel Veneto sono stati bloccati tre nuovi progetti di discarica ai confini regionali, con alcune amministrazioni comunali che si sono opposte all’installazione di impianti di smaltimento rifiuti nelle loro aree. L’accordo tra la regione e la Lombardia prevede una gestione condivisa dei rifiuti, influenzando le strategie di smaltimento e il posizionamento di eventuali future discariche. La decisione interessa specifici comuni lungo i confini tra le due regioni.

? Punti chiave Quali comuni vedranno bloccati i progetti di smaltimento rifiuti?. Come influirà l'accordo con la Lombardia sulla gestione dei rifiuti?. Perché le zone di confine sono diventate aree di accumulo eccessivo?. Chi dovrà garantire la protezione degli acquiferi nelle zone colpite?.? In Breve Blocco immediato di tre progetti a Villafranca, Valeggio sul Mincio e Sorgà.. Moratoria valida entro dieci chilometri dai confini regionali fino a nuovo accordo.. Filippo Rigo, Matteo Pressi e Alberto Bozza hanno sostenuto la misura ambientale.. Anna Maria Bigon e Elena Ostanel hanno espresso posizioni sulla gestione rifiuti.. Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato all’unanimità ieri, 12 maggio, la sospensione di ogni nuova autorizzazione o ampliamento per le discariche situati entro dieci chilometri dai confini regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto: stop alle discariche ai confini, bloccati 3 nuovi progetti

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