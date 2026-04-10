Rifiuti più fondi ai Comuni vicini alle discariche
Il governo regionale ha stabilito i criteri per la ripartizione dell’Ecotassa, un tributo speciale sui rifiuti, tra i Comuni della Sicilia. La distribuzione riguarda le amministrazioni comunali che ospitano o si trovano nelle vicinanze di impianti di smaltimento dei rifiuti. La decisione interessa le aree in cui sono presenti discariche e impianti di trattamento dei rifiuti, influenzando la ripartizione dei fondi destinati a queste zone.
Il governo regionale ha approvato i criteri per la distribuzione del tributo speciale sui rifiuti, la cosiddetta “Ecotassa”, tra i Comuni siciliani che ospitano o si trovano in prossimità di impianti di smaltimento. Nella seduta di giunta, l’esecutivo guidato da Renato Schifani ha dato il via. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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