Rifiuti più fondi ai Comuni vicini alle discariche

Il governo regionale ha stabilito i criteri per la ripartizione dell’Ecotassa, un tributo speciale sui rifiuti, tra i Comuni della Sicilia. La distribuzione riguarda le amministrazioni comunali che ospitano o si trovano nelle vicinanze di impianti di smaltimento dei rifiuti. La decisione interessa le aree in cui sono presenti discariche e impianti di trattamento dei rifiuti, influenzando la ripartizione dei fondi destinati a queste zone.