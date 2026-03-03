Almaviva nuovi progetti ancora bloccati | i lavoratori tornano a protestare

I lavoratori di Almaviva Contact hanno organizzato un sit-in di protesta in piazza Indipendenza, esponendo striscioni con scritte come

Sit in in piazza Indipendenza. Chieste certezze e stop ai ritardi. Spiragli dalla Regione: in arrivo un decreto per avviare il servizio 116117. Ma i sindacati annunciano un altro presidio Sit-in di protesta dei lavoratori di Almaviva Contact in piazza Indipendenza. “Disastro sociale: 389 lavoratori disperati”, “Basta promesse, vogliamo fatti”, “Basta passerelle”, le scritte sugli striscioni durante il presidio. Le organizzazioni sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Tlc sono state ricevute dal vicario del capo di gabinetto della presidenza della Regione, Pietro Miosi, alla presenza del funzionario della Sanità Giuseppe Sgroi e delle Attività produttive Lorenzo Ruisi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

