Nella regione Veneto, un decreto di emergenza è stato emesso dopo che venti di 116 kmh hanno colpito varie zone. Le province più interessate sono state quelle soggette a grandinate intense, con alcuni centri comunali che hanno attivato i loro centri operativi per gestire le conseguenze dell'ondata di vento. Le autorità locali hanno monitorato attentamente la situazione e avviato interventi di emergenza nelle aree più colpite.

? Punti chiave Quali province sono state colpite dalle grandinate più violente?. Come hanno reagito i centri operativi comunali all'ondata di vento?. Chi riceverà il supporto economico previsto dal nuovo decreto regionale?. Dove si concentreranno i prossimi interventi per la messa in sicurezza?.? In Breve Venti a Salizzole a 116 kmh, Sorgà 84 kmh e Lonigo 81 kmh.. Eventi climatici tra il 12 e il 13 maggio 2026 in varie province.. 60 interventi dei Vigili del Fuoco e 50 volontari della Protezione Civile.. Otto Centri Operativi Comunali attivi per gestire l'emergenza nei territori colpiti.. Il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha firmato il decreto per lo stato di emergenza regionale dopo che i fenomeni atmosferici eccezionali hanno colpito diverse province tra il 12 e il 13 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, decreto di emergenza: venti a 116 km/h colpiscono la regione

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