La Granfondo Via del Sale Fantini Club si svolgerà per la ventinovesima volta e vedrà la partecipazione di circa 3.000 ciclisti. La manifestazione si terrà nella città ospitante e include diversi eventi previsti nel programma. La gara coinvolge atleti provenienti da varie regioni e si svolge lungo un percorso che attraversa diverse zone della zona.

Tutto pronto per la Granfondo Via del Sale Fantini Club, manifestazione ciclistica arrivata alla ventinovesima edizione, che porterà in città circa 3mila corridori. L’evento, dedicato agli appassionati di ciclismo, propone due percorsi differenziati – medio e lungo – e una grande esposizione di novità del settore nella zona del lungomare Grazia Deledda. La partenza della gara è fissata alle 8 di domenica 29 marzo davanti alla spiaggia libera, sempre sul lungomare Deledda a Cervia. L’arrivo dei partecipanti è programmato per il pomeriggio sul lungomare Grazia Deledda, tra via De Amicis e la rotonda Deledda. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Insieme”: una parola che sintetizza lo spirito della Via del Sale, pensata non solo come gara, ma come esperienza condivisa che attraversa sport, convivialità e scoperta della Romagna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Nuova edizione per la Granfondo Via del Sale: tutti gli eventi in programma

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Cervia, Granfondo Via del Sale: strade chiuse e divieti per far spazio a 3.000 ciclisti - facebook.com facebook