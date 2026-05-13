Venegono dice addio a Ebe Serri fondatrice del raviolificio Lo Scoiattolo

Venegono Superiore si prepara a salutare Ebe Serri, che ha fondato il raviolificio “Lo Scoiattolo”. La comunità si riunisce per ricordare una figura che ha contribuito a creare un’attività apprezzata nel territorio, senza mai cercare notorietà. La scomparsa di Serri rappresenta una perdita per chi ha conosciuto il suo modo di lavorare e di vivere, lasciando un segno duraturo tra amici e collaboratori.

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Venegono Superiore (Varese), 13 maggio 2026 – Certe persone riescono a lasciare un segno profondo senza mai cercare i riflettori. Ebe Serri era una di queste. Con la sua scomparsa, il Varesotto perde una donna che ha saputo intrecciare lavoro, famiglia e passione sportiva in una storia diventata patrimonio del territorio. Fondatrice insieme al marito Umberto “Tino” Belletti del raviolificio Lo Scoiattolo, Ebe è stata il volto discreto ma fondamentale di un’avventura imprenditoriale nata in un piccolo laboratorio artigianale di Venegono e cresciuta fino a diventare una realtà di riferimento nel settore alimentare italiano. Accanto a Tino, aveva costruito molto più di un’azienda: aveva creato una famiglia allargata fatta di sacrificio, dedizione e legami autentici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Venegono dice addio a Ebe Serri, fondatrice del raviolificio “Lo Scoiattolo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Addio a Marina De Angelis, fondatrice del Wwf Napoli Venegono Superiore, la schiscetta a scuola? Il Tar dice di “sì”. Ma l’istituto frena: servono passaggi organizzativiVenegono Superiore (Varese), 5 marzo 2026 – A scuola con la schiscetta sì o no? Quella che sembrava una questione domestica, quasi familiare, è... Venegono dice addio a Ebe Serri, fondatrice del raviolificio Lo ScoiattoloAccanto al marito Umberto Tino Belletti ha costruito molto più di un’azienda, aveva creato una famiglia allargata. Per tanti er Nonna Ebe, figura amatissima nell’ambiente della Varesina Calcio ... ilgiorno.it Addio a Ebe Serri, fondatrice del raviolificio Lo Scoiattolo e nonna della Varesina calcioInsieme al marito Umberto Tino Belletti aveva creato a Venegono il primo laboratorio artigianale trasformandolo in un marchio leader che oggi punta al raddoppio industriale con un investimento da 20 ... varesenews.it