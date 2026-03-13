Addio a Marina De Angelis fondatrice del Wwf Napoli
È venuta a mancare Marina De Angelis, nota per aver fondato il Wwf Napoli. I funerali si terranno alle 11.15 nella chiesa di Santa Maria della Libera. La notizia è stata comunicata dalla famiglia e dall’associazione, che ricordano il suo ruolo come fondatrice dell’organizzazione locale. La salma verrà trasferita nella chiesa per le esequie previste questa mattina.
Si è spenta Marina De Angelis, fondatrice del Wwf Napoli. I funerali saranno officiati alle 11.15 presso la chiesa di santa Maria della libera. "Addolorati, informiamo della scomparsa dell'Architetto Marina de Angelis, fondatrice della Organizzazione napoletana del WWF. Una persona che ci. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Articoli correlati
Morta Marina De Angelis, fondatrice del Wwf Napoli: “Si è battuta per l’ambiente fino all’ultimo”Morta l'architetta Marina De Angelis, fondatrice dell'organizzazione napoletana del Wwf.
Un simbolo del Conero. Addio alla storica fondatrice della piadineria "Da Rina"Un luogo semplice ed accogliente, posto all’ombra del Monte Conero, in cui fermarsi, dimenticare l’orologio, respirare aria pulita e mangiare una...