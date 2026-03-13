Addio a Marina De Angelis fondatrice del Wwf Napoli

È venuta a mancare Marina De Angelis, nota per aver fondato il Wwf Napoli. I funerali si terranno alle 11.15 nella chiesa di Santa Maria della Libera. La notizia è stata comunicata dalla famiglia e dall’associazione, che ricordano il suo ruolo come fondatrice dell’organizzazione locale. La salma verrà trasferita nella chiesa per le esequie previste questa mattina.