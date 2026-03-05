Venegono Superiore la schiscetta a scuola? Il Tar dice di sì Ma l’istituto frena | servono passaggi organizzativi

Il Tar ha stabilito che gli studenti possono portare il pranzo da casa, ma l’istituto ha annunciato che sono necessari ulteriori passaggi organizzativi prima di permettere questa scelta. La decisione riguarda le normative scolastiche e le modalità di gestione dei pasti durante l’orario scolastico. La questione riguarda tutti gli studenti frequentanti l’istituto in questione e si inserisce nel dibattito sulla possibilità di portare il pranzo da casa a scuola.

Venegono Superiore (Varese), 5 marzo 2026 – A scuola con la schiscetta sì o no? Quella che sembrava una questione domestica, quasi familiare, è esplosa in un vero e proprio caso giuridico e organizzativo, capace di accendere dibattiti infuocati tra genitori e istituzione scolastica a Venegono Superiore. Nei giorni scorsi, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha dato ragione alle famiglie: il divieto della scuola di portare il pranzo da casa non può reggere senza aver seriamente valutato soluzioni alternative. Un colpo di scena che scuote il delicato equilibrio tra diritti delle famiglie e organizzazione scolastica. Il malcontento non nasce oggi: covava da tempo.