Dieci persone sono state arrestate tra Napoli e Belluno con l’accusa di aver accesso in modo illecito a banche dati contenenti informazioni riservate di calciatori, attori, cantanti e imprenditori. Le indagini hanno accertato che appartenenti alle forze dell’ordine esfiltravano dati sensibili e li vendevano a diverse agenzie, attraverso accessi abusivi alle banche dati delle banche. La vicenda riguarda soprattutto il furto e la commercializzazione di informazioni riservate.

“Esfiltravano dalle banche dati, attraverso accessi abusivi, informazioni riservate di calciatori, su imprenditori, gente dello spettacolo, cantanti e attori e venduto queste informazioni ad alcune agenzie”. È quanto spiega il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri dando i dettagli della maxi operazione della Polizia che ha consentito di sgominare una organizzazione criminale. Ad agire in cambio di soldi – “c’era un tariffario ” – erano rappresentanti delle forze dell’ordine che attraverso accessi abusivi compiuti utilizzando le loro password, “esfiltravano dalle banche dati informazioni riservate per rivenderle “. Sulla base di queste accuse 10 persone sono state arrestate in provincia di Napoli, Ferrara, Bolzano, Roma e Belluno: nella rete sarebbero coinvolti anche appartenenti alle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Appartenenti alla forze dell’ordine esfiltravano abusivamente e vendevano dati su calciatori, attori e cantanti”: 10 arresti tra Napoli e Belluno

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