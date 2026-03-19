Vela Tita-Banti pronti a ripartire | i bicampioni olimpici del Nacra 17 verso Los Angeles 2028

I bicampioni olimpici di vela Tita e Banti si preparano a tornare in acqua per puntare ai Giochi di Los Angeles 2028. La coppia si sta allenando intensamente con il Circolo Canottieri Aniene e con il supporto del Gruppo Webuild, suo partner storico. La loro attenzione è rivolta alle prossime competizioni, con l’obiettivo di qualificarsi nuovamente per le Olimpiadi.

Roma – Il Circolo Canottieri Aniene – in stretta comunione con il Gruppo Webuild, suo storico partner per le attività nel settore della vela olimpica – manifesta grande gioia e profonda soddisfazione per l’ufficialità della sperata notizia appena data da Caterina Banti e Ruggero Tita di riprendere e continuare in coppia il loro viaggio a bordo della classe Nacra. Meta del viaggio – avversari e destino permettendo – Los Angeles 2028. Caterina Banti, socia onoraria ed atleta del Cc Aniene, e Ruggero Tita, socio per meriti sportivi del Cc Aniene ed atleta delle Fiamme Gialle, hanno già all’attivo del loro sodalizio sportivo due ori olimpici, nei Giochi di Tokyo 2020 e di Parigi 2024, quattro titoli mondiali e quattro titoli europei. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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