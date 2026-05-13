Vecchie Segherie Mastrototaro Bisceglie BT candidata come ‘Libreria straordinaria 2026'

Il 16 maggio, durante il Salone internazionale del Libro di Torino, sarà annunciata la libreria che riceverà il riconoscimento 'Libreria straordinaria 2026'. La cerimonia si svolgerà nel corso dell'evento, che riunisce operatori del settore e appassionati da tutto il paese. Tra le candidate ci sono le Vecchie Segherie Mastrototaro, situate a Bisceglie. La proclamazione rappresenta il momento finale di un percorso di selezione e valutazione.

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I l giorno 16 maggio, durante il Salone internazionale del Libro di Torino verrà proclamata la libreria vincitrice 2026. Qui, le altre librerie finaliste. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Vecchie Segherie Mastrototaro, Bisceglie BT, candidata come ‘Libreria straordinaria 2026’ iO Donna.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Vecchie Segherie Mastrototaro, Bisceglie BT, candidata come ‘Libreria straordinaria 2026’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Libreria Idrusa di Alessano (LE), candidata come ‘Libreria straordinaria 2026’I l giorno 16 maggio, durante il Salone internazionale del Libro di Torino verrà proclamata la libreria vincitrice 2026. Libreria del Toboso, Fiuggi (FR), candidata come ‘Libreria straordinaria 2026’I l giorno 16 maggio, durante il Salone internazionale del Libro di Torino verrà proclamata la libreria vincitrice 2026. Temi più discussi: Marialuigia Bianchi presenta Come livido scolora alle Vecchie Segherie Mastrototaro; L’uragano di Lucio Presta alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie; Oggi Marialuigia Bianchi presenta Come livido scolora alle Vecchie Segherie Mastrototaro; Lucio Presta ospite alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie: un viaggio dietro le quinte dello spettacolo italiano. Bisceglie24 (@Bisceglie24) / Posts and Replies x.com Bisceglie, Lucio Presta alle Vecchie Segherie Mastrototaro: presentato il libro L’uraganoIl noto agente televisivo ha ripercorso le tappe principali della sua carriera, tra successi, difficoltà e momenti di svolta nel panorama dell’intrattenimento italiano. A dialogare con l’autore sono ... giornaledipuglia.com Digithon 2025, al via la call for ideas per 100 startup fino al 30 giugnoDal cuore pulsante dell’innovazione italiana, le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie (BT) sono pronte per ospitare l'evento tech più atteso dell’anno, in programma dall’11 al 13 settembre ... lagazzettadelmezzogiorno.it