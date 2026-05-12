Libreria Idrusa di Alessano LE candidata come ‘Libreria straordinaria 2026'
Il 16 maggio, durante il Salone internazionale del Libro di Torino, verrà annunciata la libreria che riceverà il titolo di “Libreria straordinaria 2026”. La libreria Idrusa di Alessano (LE) è tra le candidate a ottenere questo riconoscimento, che viene assegnato ogni anno a un locale considerato di rilievo nel panorama librario italiano. La premiazione si svolgerà nel corso dell’evento dedicato al mondo del libro.
I l giorno 16 maggio, durante il Salone internazionale del Libro di Torino verrà proclamata la libreria vincitrice 2026. Qui, le altre librerie finaliste. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Libreria Idrusa di Alessano (LE), candidata come ‘Libreria straordinaria 2026’ iO Donna.🔗 Leggi su Iodonna.it
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