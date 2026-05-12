Libreria del Toboso Fiuggi FR candidata come ‘Libreria straordinaria 2026'

Il 16 maggio, durante il Salone internazionale del Libro di Torino, sarà annunciata la libreria selezionata come ‘Libreria straordinaria 2026’. La libreria del Toboso, situata a Fiuggi, è tra le candidate alla premiazione. La cerimonia si svolgerà nel corso dell’evento, che coinvolge diverse librerie italiane in questa competizione. La decisione finale sarà comunicata ufficialmente in quella occasione.

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