Il Vaticano ha annunciato che intraprenderà azioni più rigide nei confronti della Fraternità sacerdotale San Pio X, in seguito alle recenti consacrazioni di nuovi sacerdoti senza il mandato ufficiale. Questa decisione arriva in risposta alle attività del movimento, nato da una scissione rispetto alla Chiesa cattolica dopo il Concilio Vaticano II. Le autorità ecclesiastiche hanno precisato che tali azioni potrebbero portare all’esclusione dalla comunione.

Il Vaticano si prepara a un nuovo scontro con la Fraternità sacerdotale San Pio X, il movimento fondato da Marcel Lefebvre e storicamente in rotta con Roma dopo il Concilio Vaticano II. Secondo indiscrezioni, il Dicastero per la Dottrina della Fede sarebbe ormai vicino alla pubblicazione di un documento destinato a fissare con chiarezza i limiti oltre i quali scatterebbe formalmente il delitto di scisma e quindi la scomunica automatica. Al centro della tensione c’è la decisione annunciata dalla Fraternità di procedere, nel prossimo luglio, alla consacrazione di nuovi vescovi senza mandato pontificio. Una scelta che richiama direttamente quanto avvenne nel 1988, quando Lefebvre consacrò quattro vescovi senza autorizzazione della Santa Sede, provocando una rottura storica con Roma.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vaticano pronto alla linea dura con i lefebvriani: “Nuove consacrazioni senza mandato porteranno alla scomunica”

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