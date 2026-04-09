Nel 2021, la sede della CGIL è stata presa di mira durante un episodio di devastazione che ha portato a nuove condanne da parte dei giudici. Cinque persone sono state condannate con pene fino a sei anni di reclusione. A ottobre è prevista la sentenza nel processo principale legato a quell’evento. Le decisioni giudiziarie sono state caratterizzate da una linea severa.

Cinque pene fino a sei anni per la devastazione del 2021 alla sede della CGIL. Intanto si attende a ottobre la sentenza sul processo principale Il tribunale di Roma torna a pronunciarsi sull’assalto alla sede della CGILavvenuto il9 maggio 2021a margine di una manifestazione contro ilgreen pass. Con una nuova sentenza, i giudici della settima sezione collegiale hanno inflitto altrecinque condanne, con pene comprese tra i6 anni e i 5 anni e quattro mesidi reclusione. Le accuse contestate agli imputati sono didevastazione in concorso, un reato particolarmente grave che riflette la violenza e i danni causati durante l’assalto alla sede sindacale. Oltre alle pene detentive, il tribunale ha disposto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale per tutta la durata della pena. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Assalto alla CGIL, nuove condanne: la linea dura dei giudici

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