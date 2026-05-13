Vaticano 45 anni fa l’attentato a Giovanni Paolo II

Da tv2000.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 maggio 1981, in Piazza San Pietro, un uomo aprì il fuoco contro il pontefice. L’attentato avvenne durante l’udienza generale, lasciando il Papa gravemente ferito. L’assalitore fu ferito dalle forze dell’ordine e arrestato sul posto. La vicenda ha avuto un impatto importante sulla Chiesa e sulla sicurezza del Papa. Sono passati 45 anni da quella giornata che rimane uno degli eventi più noti nella storia recente del Vaticano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Era il 13 maggio 1981. Sono passati 45 anni dall’attentato a Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro. Servizio di Paolo Fucili TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

vaticano 45 anni fa l8217attentato a giovanni paolo ii
© Tv2000.it - Vaticano, 45 anni fa l’attentato a Giovanni Paolo II
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Vaticano, 45 anni fa l’attentato a Giovanni Paolo II

Video Vaticano, 45 anni fa l’attentato a Giovanni Paolo II

Notizie correlate

Leggi anche: Vaticano, 45 anni fa l’attentato a Giovanni Paolo II. Era il 13 maggio 1981

Quarant’anni fa Giovanni Paolo II a Santa Teresa: Ghizzoni celebra la visita del PapaIn tanti hanno partecipato alla Santa Messa celebrata dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons.

Temi più discussi: Papa Leone XIV in piazza San Pietro prega sul luogo dell’attentato a Giovanni Paolo II; Attentato a papa Wojtyla, 45 anni fa pallottole a San Pietro; In piazza S.Pietro, il Papa prega davanti alla targa dell'attentato a Wojtyla; Marina Berlusconi: Nessun contatto con il Pd, non ispiro manovre.

giovanni paolo vaticano 45 anni faAttentato a San Giovanni Paolo II: cosa avvenne 45 anni fa | Papa Leone XIV prega sulla pietra per WojtylaAttentato a San Giovanni Paolo II: cosa avvenne 45 anni fa. Ali Agca, perdono, la Madonna di Fatima, preghiera di Leone XIV sulla pietra di Wojtyla ... ilsussidiario.net

giovanni paolo vaticano 45 anni faAttentato a papa Wojtyla, 45 anni fa pallottole a San PietroE' scomparso da poco a Roma il 16 gennaio scorso, all'età di 90 anni, uno degli ultimi testimoni più ravvicinati dell'attentato a San Giovanni Paolo II in piazza san Pietro.     Angelo Gugel, fedeliss ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web