Vaticano 45 anni fa l’attentato a Giovanni Paolo II
Il 13 maggio 1981, in Piazza San Pietro, un uomo aprì il fuoco contro il pontefice. L’attentato avvenne durante l’udienza generale, lasciando il Papa gravemente ferito. L’assalitore fu ferito dalle forze dell’ordine e arrestato sul posto. La vicenda ha avuto un impatto importante sulla Chiesa e sulla sicurezza del Papa. Sono passati 45 anni da quella giornata che rimane uno degli eventi più noti nella storia recente del Vaticano.
Era il 13 maggio 1981. Sono passati 45 anni dall’attentato a Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro. Servizio di Paolo Fucili TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Vaticano, 45 anni fa l’attentato a Giovanni Paolo II
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