Varese timbra in Comune e va a lavorare in Svizzera | denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo aver timbrato il cartellino in un ufficio comunale e aver poi raggiunto il Canton Ticino, dove lavorava per un’azienda locale. La vicenda riguarda un episodio in cui si sospetta un tentativo di frode, con il soggetto che avrebbe registrato un ingresso sul posto di lavoro senza essere presente. La Polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli della situazione.

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Avrebbe timbrato il cartellino in Comune per poi recarsi a lavorare in Svizzera, dove prestava servizio presso un'impresa del Canton Ticino. L'uomo, dipendente di un'amministrazione locale dell'alto Varesotto, è stato denunciato dalla guardia di finanza per truffa ai danni dello Stato e false attestazioni di presenza in servizio. Sarebbero 18 le assenze ingiustificate contestate all'uomo, addetto alla manutenzione del verde pubblico, che ha già ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. L'incrocio tra le immagini delle telecamere e dei dati telefonici ha consentito ai finanzieri di ricostruire gli spostamenti del dipendente infedele.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Varese, timbra in Comune e va a lavorare in Svizzera: denunciato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Timbra in Comune in Italia... ma va a lavorare in Ticino Notizie correlate Timbra il cartellino ma va a lavorare in Svizzera, denunciato un dipendente pubblicoLa Guardia di Finanza di Varese prosegue la sua azione nel contrasto agli illeciti nella pubblica amministrazione, con particolare attenzione ai... Timbra il cartellino nel Varesotto e poi va a lavorare in Svizzera: denunciato dipendente infedeleVarese, 13 maggio 2026 – Timbra il cartellino in perfetto orario e poi si allontana dall'ufficio per andare a lavorare oltre confine. Temi più discussi: Timbra il cartellino ma va a lavorare in Svizzera, denunciato un dipendente pubblico; Timbra il cartellino in Comune e va a lavorare in Svizzera: denunciato dipendente pubblico; Timbra in Comune e va a lavorare in Svizzera, denunciato dipendente infedele; Varese, timbra il cartellino, poi va a lavorare in Svizzera: denunciato dipendente comunale infedele. Timbra il cartellino in Comune e va a lavorare in Svizzera: denunciato dipendente pubblicoLe indagini della Guardia di Finanza nel Luinese: 18 episodi sospetti di assenza ingiustificata. Per il dipendente pubblico è così scattata la denuncia per false attestazioni della presenza in serviz ... varesenews.it Timbrava in Comune e poi andava a lavorare in Svizzera: dipendente denunciato dalla FinanzaSecondo gli investigatori un addetto al verde pubblico dell’Alto Varesotto avrebbe attestato falsamente la presenza in servizio per svolgere un secondo lavoro in Canton Ticino ... laprovinciadivarese.it