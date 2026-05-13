Timbra il cartellino ma va a lavorare in Svizzera denunciato un dipendente pubblico

Una persona impiegata in un ente pubblico è stata denunciata dopo essere stata scoperta dalla Guardia di Finanza mentre timbrava il cartellino ma si recava in Svizzera per lavorare. L’indagine ha evidenziato che il dipendente si allontanava regolarmente dal luogo di lavoro senza autorizzazione, utilizzando il badge per attestare la presenza. La scoperta è avvenuta durante controlli mirati presso alcuni uffici pubblici.

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La Guardia di Finanza di Varese prosegue la sua azione nel contrasto agli illeciti nella pubblica amministrazione, con particolare attenzione ai fenomeni di assenteismo e alle condotte che comportano un indebito utilizzo di risorse pubbliche. I finanzieri della compagnia di Luino hanno individuato un dipendente di un Comune dell’Alto Varesotto che, pur risultando formalmente in servizio, svolgeva attività lavorativa in Svizzera. L’uomo, addetto alla manutenzione del verde pubblico, dopo aver regolarmente timbrato il cartellino, si allontanava sistematicamente dal luogo di lavoro per dedicarsi ad attività personali e, in più occasioni, per prestare servizio alle dipendenze di un’impresa con sede nel Canton Ticino.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Timbra il cartellino ma va a lavorare in Svizzera, denunciato un dipendente pubblico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Timbra il cartellino e se ne va: la Cassazione conferma licenziamento di un dipendente EavIl lavoratore era stato "sorvegliato" da un'agenzia investigativa esterna: confermata la legittimità del licenziamento del dipendente EAV dalla... Timbra il cartellino e poi si assenta dal lavoro: arrestato dipendente dell’ospedale di PesciaPESCIA – Furbetto del cartellino smascherato all’ospedale di Pescia: un dipendente dell’Azienda Usl Toscana Centro è stato arrestato dai carabinieri... Argomenti più discussi: Timbra il cartellino ma va a lavorare in Svizzera, denunciato un dipendente pubblico; Varese, timbra il cartellino, poi va a lavorare in Svizzera: denunciato dipendente comunale infedele; Timbra il cartellino in Comune e va a lavorare in Svizzera: denunciato dipendente pubblico; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: TIMBRA IL CARTELLINO MA VA A LAVORARE IN SVIZZERA, DENUNCIATO UN DIPENDENTE PUBBLICO. Lui anche oggi timbra subito il cartellino! #HelenaPrestes #JavierMartinez #JaviHele7 x.com Non riesco a lasciare il mio lavoro reddit Timbra il cartellino ma va al bar e a fare la spesa: arrestato dipendente comunale del ReatinoEra sempre al bar, a passeggio per il centro o a fare spese nei negozi del paese. Più volte è stato visto mentre acquistava prodotti agricoli, mentre altre se ne tornava a casa. Tutto questo in orario ... fanpage.it