Timbra il cartellino nel Varesotto e poi va a lavorare in Svizzera | denunciato dipendente infedele

Un dipendente nel Varesotto è stato denunciato dopo essere stato sorpreso a timbrare il cartellino in orario e poi recarsi in Svizzera per lavorare. L'uomo, che aveva registrato correttamente la presenza al suo arrivo, è stato osservato mentre si allontanava dall'ufficio e attraversava il confine. Le autorità hanno avviato un'indagine per verificare eventuali irregolarità legate alla sua condotta lavorativa.

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Varese, 13 maggio 2026 – Timbra il cartellino in perfetto orario e poi si allontana dall'ufficio per andare a lavorare oltre confine. Sono stati i finanzieri della Compagnia di Luino, in provincia di Varese, a smascherare il dipendente di un Comune dell'Alto Varesott o che, pur risultando formalmente in servizio, svolgeva attività lavorativa in Svizzera. Timbrava in Italia e andava in Svizzera. Secondo l'accusa l'uomo, addetto alla manutenzione del verde pubblico, dopo aver regolarmente timbrato il cartellino, si allontanava sistematicamente dal luogo di lavoro per dedicarsi ad attività personali e, in più occasioni, per prestare servizio alle dipendenze di un'impresa con sede nel Canton Ticino.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Timbra il cartellino nel Varesotto e poi va a lavorare in Svizzera: denunciato dipendente infedele ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Timbra in Comune in Italia... ma va a lavorare in Ticino Notizie correlate Timbra il cartellino ma va a lavorare in Svizzera, denunciato un dipendente pubblicoLa Guardia di Finanza di Varese prosegue la sua azione nel contrasto agli illeciti nella pubblica amministrazione, con particolare attenzione ai... Timbra il cartellino e se ne va: la Cassazione conferma licenziamento di un dipendente EavIl lavoratore era stato "sorvegliato" da un'agenzia investigativa esterna: confermata la legittimità del licenziamento del dipendente EAV dalla... Temi più discussi: Timbra il cartellino ma va a lavorare in Svizzera, denunciato un dipendente pubblico; Timbra il cartellino nel Varesotto e poi va a lavorare in Svizzera: denunciato dipendente infedele; Varese, timbra il cartellino, poi va a lavorare in Svizzera: denunciato dipendente comunale infedele; Timbra il cartellino in Comune e va a lavorare in Svizzera: denunciato dipendente pubblico. Lui anche oggi timbra subito il cartellino! #HelenaPrestes #JavierMartinez #JaviHele7 x.com Non riesco a lasciare il mio lavoro reddit Timbra il cartellino in Comune e va a lavorare in Svizzera: denunciato dipendente pubblicoLe indagini della Guardia di Finanza nel Luinese: 18 episodi sospetti di assenza ingiustificata. Per il dipendente pubblico è così scattata la denuncia per false attestazioni della presenza in serviz ... varesenews.it Timbra il cartellino e se ne va: la Cassazione conferma licenziamento di un dipendente EavLa Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente dell'Ente Autonomo Volturno per uso fraudolento del badge: secondo quanto ricostruito in sede processuale, ... fanpage.it