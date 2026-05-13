A Varese, otto persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione che ha smantellato una rete internazionale coinvolta nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La rete organizzava viaggi della speranza lungo la rotta balcanica, con un costo di circa 7.000 euro a persona. L’indagine ha portato all’arresto di diverse persone accusate di aver gestito queste rotte illegali.

È di otto arresti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Varese, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. L’azione, che ha coinvolto anche autorità svizzere ed europee, ha permesso di smantellare una ramificata associazione criminale dedita al traffico di migranti turchi, in particolare di etnia curda, attraverso la rotta balcanica verso diversi paesi dell’Europa centrale e settentrionale. Operazione internazionale coordinata tra Italia e Svizzera Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il frutto di una stretta collaborazione tra la Procura di Milano e il Ministero Pubblico della Confederazione svizzera, con il coordinamento dell’Agenzia Eurojust con sede all’Aja.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Varese, immigrazione clandestina: viaggi della speranza a 7mila euro a persona, otto arresti

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