Favorivano l’immigrazione clandestina | 8 arresti a Varese

La Polizia di Stato di Varese ha eseguito otto arresti nell’ambito di un’operazione legata a un'organizzazione che facilitava l’immigrazione clandestina. Le indagini sono state condotte con il coordinamento della Procura della Repubblica e hanno portato alla cattura di persone ritenute responsabili di aver gestito attività illecite volte a favorire l’ingresso irregolare di migranti. Le autorità continuano le verifiche sulla rete e sui soggetti coinvolti.

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Varese, 12 maggio 2026 – La Polizia di Stato di Varese, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha arrestato otto soggetti, tra cui sette di origine turca e uno di origine italiana appartenenti a una associazione a delinquere, con ramificazioni internazionali, finalizzata al favoreggiamento dell 'immigrazione clandestina di cittadini turchi, perlopiù di etnia curda. L’indagine. L’operazione è il risultato di una collaborazione tra la Procura di Milano è il Ministero Pubblico della Confederazione svizzera, con il coordinamento di Eurojust, nonché delle forze di polizia interessate, la Squadra Mobile di Varese e l'Ufficio Federale di Polizia Svizzero (Fedpol).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Favorivano l’immigrazione clandestina: 8 arresti a Varese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Immigrazione clandestina, 7 arresti al confine di VentimigliaSANREMO, 30 MAR – Si è conclusa con sette arresti un’operazione della polizia di frontiera di Ventimiglia contro l’immigrazione clandestina, portata... Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: 11 arresti a MateraI militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare su richiesta della... Argomenti più discussi: FAVORIVANO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: L'INDAGINE DA CROTONE ARRIVA ANCHE A LATINA; Favorivano immigrazione clandestina, blitz Polizia con 93 avvisi di garanzia; Favorivano immigrazione clandestina a Crotone: tutti i dettagli dell'operazione Welcome; Favorivano immigrazione clandestina, blitz Polizia con 93 avvisi di garanzia. Favorivano immigrazione clandestina, blitz Polizia con 93 avvisi di garanziaCROTONE (ITALPRESS) – Vasta operazione della Polizia giudiziaria, denominata Welcome, finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina. I poliziotti stanno eseguendo 93 provvedimenti di avviso ... italpress.com