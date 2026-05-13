A Varese si tiene il Festival filosofico dedicato ai Giovani Pensatori, un appuntamento che ogni anno vede la partecipazione di migliaia di studenti di diverse età. L’evento si svolge nel mese di maggio e prevede momenti di discussione e confronto tra i giovani, con l’obiettivo di stimolare il pensiero critico e la curiosità sulla filosofia. La manifestazione si svolge in diverse location della città, attirando pubblico e studenti da tutta la regione.

Varese, 13 maggio 2026 – È un evento ormai storico e consolidato che ogni anno coinvolge migliaia di studenti. È il progetto dei Giovani Pensatori promosso dall’ Università dell’Insubria e dall’Ufficio scolastico territoriale di Varese, che vede il momento culminante nel Festival della Filosofia. Il progetto, alla 17esima edizione, è curato da Fabio Minazzi e Stefania Barile con il liceo scientifico Ferraris. “Il cuore pulsante del Festival risiede nella sua natura corale: è il risultato di un’appassionata co-progettazione tra l’Ateneo e una fitta rete di istituti scolastici – spiega Stefania Barile – La scelta delle attività formative e delle linee progettuali è frutto di un confronto costante con i docenti volto a promuovere un civic engagement consapevole negli studenti”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Varese dà spazio ai Giovani Pensatori: confronto tra studenti di ogni età al Festival filosofico

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