Al Far East Film Festival Spazio Bambù ogni pomeriggio fino al 1 maggio

Da udine20.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Far East Film Festival, nello Spazio Bambù, si svolgono eventi ogni pomeriggio fino al primo maggio. Il festival propone non solo proiezioni cinematografiche, ma anche momenti di confronto e discussione dedicati a un continente in evoluzione. Le attività offrono opportunità di approfondimento su diverse tematiche legate alla cultura e alle trasformazioni dell’Asia, coinvolgendo pubblico e ospiti in incontri ed esposizioni.

Il  Far East Film Festival  non è solo cinema. È anche uno spazio di confronto, racconto e interpretazione di un continente che cambia. Per questo torna anche nel 2026 lo  Spazio Bambù:  ogni pomeriggio, dal  25 aprile al 1° maggio, il pubblico, presso la Sala Fantoni del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, potrà ascoltare giornalisti, analisti, accademici e osservatori discutere dei grandi temi dell’attualità asiatica. Le voci degli incontri sono quelle di  Giulia Pompili  ( Il Foglio ) e  Francesco Radicioni  ( Radio Radicale ): due giornalisti che fanno dell’Asia il loro territorio, e che al FEFF lo aprono a tutti. Il mondo cambia velocemente, e l’Asia cambia con lui — spesso prima degli altri.🔗 Leggi su Udine20.it

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