Al Far East Film Festival, nello Spazio Bambù, si svolgono eventi ogni pomeriggio fino al primo maggio. Il festival propone non solo proiezioni cinematografiche, ma anche momenti di confronto e discussione dedicati a un continente in evoluzione. Le attività offrono opportunità di approfondimento su diverse tematiche legate alla cultura e alle trasformazioni dell’Asia, coinvolgendo pubblico e ospiti in incontri ed esposizioni.

Il Far East Film Festival non è solo cinema. È anche uno spazio di confronto, racconto e interpretazione di un continente che cambia. Per questo torna anche nel 2026 lo Spazio Bambù: ogni pomeriggio, dal 25 aprile al 1° maggio, il pubblico, presso la Sala Fantoni del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, potrà ascoltare giornalisti, analisti, accademici e osservatori discutere dei grandi temi dell’attualità asiatica. Le voci degli incontri sono quelle di Giulia Pompili ( Il Foglio ) e Francesco Radicioni ( Radio Radicale ): due giornalisti che fanno dell’Asia il loro territorio, e che al FEFF lo aprono a tutti. Il mondo cambia velocemente, e l’Asia cambia con lui — spesso prima degli altri.🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Al Far East Film Festival Spazio Bambù, ogni pomeriggio fino al 1 maggio

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Cose belle: Koji Yakusho e Wim Wenders alla 28° edizione del Far East Film Festival. Fonte: Far East Film Festival, Facebook. x.com