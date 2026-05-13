Il Vangelo del 13 maggio 2026 sottolinea come Dio non riveli tutta la Verità in un unico momento, ma rispetti i tempi di ciascuno. Don Luigi Maria Epicoco illustra come lo Spirito Santo agisca come una luce che si accende lentamente nel cuore, illuminando passo dopo passo il cammino dei credenti. La riflessione si concentra sull’idea di un’educazione spirituale progressiva, senza fornire spiegazioni immediate.

Dio non ci rivela tutto subito, ma rispetta i nostri tempi. Don Luigi Maria Epicoco ci guida alla scoperta del Vangelo di oggi, spiegando perché lo Spirito Santo è la luce che si accende gradualmente nel buio del nostro cuore. Nel Vangelo di oggi 13 maggio Gesù ci rivolge parole di estrema tenerezza, rivelandoci un volto di Dio che spesso dimentichiamo: quello di un Padre che rispetta i nostri tempi. “Non siete capaci di portarne il peso”, dice il Maestro ai suoi discepoli, riconoscendo con umiltà la nostra fragilità umana. Attraverso il commento di Don Luigi Maria Epicoco, scopriamo che la Verità non è un bagliore improvviso che acceca, ma una luce che si diffonde gradualmente nelle stanze del nostro cuore.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 13 maggio 2026: Dio ci educa alla Verità un passo alla volta

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