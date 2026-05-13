Vandalizzata la sede di Dimensione Bandecchi | Uomo di ma Livorno non ti vuole | FOTO

Da ternitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sede di Dimensione Bandecchi in via Donnini a Livorno è stata vandalizzata prima della sua apertura ufficiale. Un messaggio scritto con vernice è stato riscontrato sulla parete dell’edificio, contenente insulti e commenti offensivi rivolti a una persona. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili e raccogliere eventuali testimonianze. Nessuno è stato ancora individuato in relazione all’atto vandalico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La futura sede di Dimensione Bandecchi in via Donnini a Livorno non ha ancora aperto ufficialmente, ma è già finita nel mirino. Nella notte appena trascorsa, infatti, ignoti hanno imbrattato la porta a vetri del fondo con una scritta offensiva: “Uomo di m.a, Livorno non ti vuole”. Un messaggio.🔗 Leggi su Ternitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Via Donnini | Vandalizzata la sede di Dimensione Bandecchi: "Uomo di m...a, Livorno non ti vuole". FotoLa futura sede livornese di Dimensione Bandecchi in via Donnini non ha ancora aperto ufficialmente ma è già finita nel mirino.

La prima sede campana di Dimensione Bandecchi inaugurata a CaivanoStefano Bandecchi è arrivato a Caivano dopo aver presentato a Salerno Domenico Ventura quale proprio candidato sindaco nelle imminenti elezioni...

A Livorno imbrattata la sede di Dimensione Bandecchi: «Omo di m…, non ti vogliamo»A denunciare l’accaduto sono gli esponenti dello stesso partito (che porta il nome del sindaco di Terni) sui social: «Gesto arrogante, non fermerà il nostro entusiasmo». L’atto si consuma proprio nell ... umbria24.it

dimensione bandecchi vandalizzata la sede diDimensione Bandecchi aprirà nuove sedi a Roma ed a Perugia: si rafforza in tutta Italia il progetto politico del sindacoCresce e si rafforza il progetto politico del sindaco Stefano Bandecchi. Il suo movimento sta per aprire una sede a Roma. Abbiamo già degli iscritti e dei nostri referenti - conferma il sindaco - e p ... corrieredellumbria.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web