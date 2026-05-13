Vandalizzata la sede di Dimensione Bandecchi | Uomo di ma Livorno non ti vuole | FOTO
La sede di Dimensione Bandecchi in via Donnini a Livorno è stata vandalizzata prima della sua apertura ufficiale. Un messaggio scritto con vernice è stato riscontrato sulla parete dell’edificio, contenente insulti e commenti offensivi rivolti a una persona. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili e raccogliere eventuali testimonianze. Nessuno è stato ancora individuato in relazione all’atto vandalico.
La futura sede di Dimensione Bandecchi in via Donnini a Livorno non ha ancora aperto ufficialmente, ma è già finita nel mirino. Nella notte appena trascorsa, infatti, ignoti hanno imbrattato la porta a vetri del fondo con una scritta offensiva: “Uomo di m.a, Livorno non ti vuole”. Un messaggio.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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