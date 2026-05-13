Vandalizza le auto dei servizi sociali | 50enne denunciato

Un uomo di circa cinquant’anni, italiano e con precedenti legati ai servizi sociali, è stato denunciato per aver vandalizzato alcune auto appartenenti ai servizi sociali. L’episodio si è verificato recentemente e l’uomo è stato coinvolto nelle indagini. La denuncia è stata presentata a suo carico per il reato di danneggiamento aggravato, senza che siano state rilasciate altre informazioni sulle circostanze specifiche.

Un uomo sulla cinquantina, italiano e da tempo seguito dai servizi sociali, è stato denunciato a piede libero per il reato di danneggiamento aggravato.I fatti risalgono allo scorso mese di aprile, quando alcuni dipendenti di Asp (Azienda servizi alla persona) degli uffici di Imola si sono accorti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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