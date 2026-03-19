Un uomo di 50 anni è stato denunciato dopo che le forze dell'ordine hanno scoperto un telaio di auto contraffatto. I Carabinieri hanno svolto controlli sul territorio in conformità alle indicazioni della Prefettura, concentrandosi sulla repressione di attività illecite e sulla tutela della sicurezza pubblica. L'intervento si è svolto senza incidenti, e le verifiche hanno portato alla denuncia dell'uomo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri, in linea con le direttive impartite dalla Prefettura, finalizzata al contrasto dei reati e alla tutela della sicurezza pubblica. Nel pomeriggio di ieri, l’attenzione dei militari è stata attirata da un’autovettura che si muoveva con fare sospetto. Dopo averne monitorato gli spostamenti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno deciso di intervenire procedendo al controllo del mezzo. Dagli accertamenti immediati effettuati tramite la Banca Dati sono emerse diverse irregolarità: il numero di telaio risultava contraffatto, così come anomalie sono state riscontrate sulla carta di circolazione e sulle targhe del veicolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Auto con telaio contraffatto: denunciato 50enne

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