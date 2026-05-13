Valtecne | per la prima volta ricavi oltre i 10 milioni di euro
Il Consiglio di amministrazione di Valtecne S.p.A. si è riunito ieri per discutere i risultati finanziari al 31 marzo 2026. La società, attiva nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha approvato i ricavi che superano per la prima volta i 10 milioni di euro. I dati non sono stati soggetti a revisione contabile.
Il Consiglio di amministrazione di Valtecne S.p.A., società che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali - riunitosi nella giornata di ieri - ha esaminato ed approvato i ricavi al 31 marzo 2026, non sottoposti a revisione contabile.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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