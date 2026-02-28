Il bilancio del Liverpool per la stagione 202425 registra ricavi superiori a 800 milioni di euro e un utile vicino ai 10 milioni. I dati ufficiali mostrano un aumento stabile rispetto alle stagioni precedenti, con risultati positivi in diverse aree di business. La società sportiva ha pubblicato i numeri che attestano un andamento finanziario in crescita e una gestione redditizia.

Il bilancio della stagione 202425 del Liverpool mostra una crescita strutturale, con miglioramenti diffusi nelle principali aree di business e una redditività che torna su livelli positivi dopo anni di difficoltà. Il contesto sportivo favorevole ha sostenuto la domanda commerciale e ha aumentato la fiducia degli investitori, traducendosi in una progressiva valorizzazione delle attività del club. Nel periodo conclusivo dell’esercizio, i ricavi complessivi hanno raggiunto 703 milioni di sterline (circa 835 milioni di euro), registrando un incremento di quasi 100 milioni rispetto al 202324. L’utile si è attestato a 8 milioni di sterline, versus il rosso pre-tasse di 69 milioni dell’esercizio precedente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Liverpool vola: ricavi oltre 800 milioni e utile vicino a 10 milioni nel 2025

Leggi anche: Liverpool, bilancio in volo: nel 2025 superati gli 800 milioni di ricavi e utile vicino ai 10 milioni

Betsson registra ricavi da 1,2 miliardi e utile di 180 milioni nel 2025 con sponsor dell’InterÈ il 5 febbraio 2026, e la notizia arriva con un colpo di scena: Betsson, la società leader nel settore delle scommesse online, ha registrato un...

Una selezione di notizie su Liverpool vola.

Liverpool, nel 2025 ricavi oltre 800 milioni e utile di quasi 10 milioniConti in netto miglioramento per i Reds, con ricavi aumentati di quasi 100 milioni di euro e un risultato netto che torna positivo. calcioefinanza.it

UEFA, ricavi dei club oltre 30 miliardi nel 2025: Real al top, Inter prima italianaI dati emergono dalla nuova edizione del The European Club Finance and Investment Landscape: ecco come si sono evoluti i ricavi. calcioefinanza.it