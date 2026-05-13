Valore Donna – Artefici di una trasformazione radicale

In un momento in cui il ruolo e il valore delle donne vengono spesso valutati attraverso stereotipi e rappresentazioni riduttive, si assiste a una crescita di iniziative e movimenti che cercano di cambiare questa percezione. Si tratta di processi che coinvolgono diversi settori, dalla cultura alla politica, e che mirano a valorizzare il contributo delle donne nella società. Questa trasformazione si manifesta in azioni concrete e in un crescente riconoscimento pubblico.

In un tempo che troppo spesso misura il valore del femminile attraverso la lente deformante degli stereotipi e delle banalizzazioni, emerge una forza silenziosa e tenace, capace di insinuarsi nelle pieghe della società per scuoterne le fondamenta più profonde. È la forza delle donne che non attendono concessioni, che non chiedono il permesso di esistere, di affermarsi, di lasciare un segno. Donne che si sono costruite da sole, attraversando ostacoli, solitudini e responsabilità senza mai trasformare la fatica in vittimismo, ma piuttosto in disciplina interiore, in desiderio di crescita, in incessante tensione verso il miglioramento. Le pagine di questo numero di Valore Donna restituiscono il ritratto di un’Italia al femminile che resiste, crea, guida, cura, giudica, denuncia, innova.🔗 Leggi su Panorama.it

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