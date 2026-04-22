Fisco imprenditori del Sannio lanciano una petizione | Serve una riforma radicale

Un gruppo di imprenditori della regione del Sannio ha avviato una petizione rivolta al Parlamento, chiedendo una riforma radicale del sistema fiscale. La richiesta nasce dalla volontà di adeguare le normative alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. La petizione è stata pubblicata ufficialmente e invita le autorità a intervenire per modificare le leggi fiscali attualmente in vigore.

Parte dal Sannio la petizione degli imprenditori italiani affinché il Parlamento effettui una riforma radicale del fisco che, allo stato, sta causando la chiusura di migliaia di imprese soffocate dalla elevata pressione fiscale. La stessa Corte Europea per i diritti dell’uomo (Cedu) ha emesso diverse sentenze, anche recentissime, che condannano l’Italia per il modo di accesso ai dati bancari e delle ispezioni fiscali, ritenendo il sistema italiano attuale spesso basato su indagini algoritmiche o ‘data scraping’ automatico in violazione dell’art. 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo – diritto al rispetto della vita privata. Lo rende noto Alessandro Fucci, presidente di AsLIm Italy (Associazione Liberi Imprenditori Italiani) con sede legale a Limatola, che annovera diverse sedi di rappresentanza in tutto il Paese.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Fisco, imprenditori del Sannio lanciano una petizione: “Serve una riforma radicale” Notizie correlate Al via dal Sannio petizione al Parlamento per riforma radicale del fiscoTempo di lettura: 2 minuti“Parte dal Sannio la petizione degli imprenditori italiani affinché il Parlamento effettui una riforma radicale del fisco... Abbattimento alberi in autostrada, le associazioni ambientaliste lanciano una petizioneUna raccolta firma per opporsi all'abbattimento negli alberi nelle autostrade siciliane e in particolar modo sull'A18. Una raccolta di contenuti Si parla di: False fatture per 3,5 milioni sette imprenditori a processo. Al via dal Sannio petizione al Parlamento per riforma radicale del fiscoBENEVENTO, 22 APR - Parte dal Sannio la petizione degli imprenditori italiani affinché il Parlamento effettui una riforma radicale del fisco che, allo stato, sta causando la chiusura di migliaia di i ... ansa.it A Santa Croce del Sannio al via Impresa, Valore & Territorio: focus su giovani, innovazione e sviluppo localeDopo Circello al via domani anche a Santa Croce del Sannio il ciclo di incontri Impresa, Valore & Territorio, un’iniziativa dedicata alla promozione della cultura d’impresa come leva strategica per ... ntr24.tv