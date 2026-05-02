Centro storico ' mordi e fuggi' | numeri e realtà di una lenta trasformazione

Negli ultimi anni si sono moltiplicate le discussioni sulla crisi del centro storico, spesso accompagnate da interventi e polemiche. Tra le vicende più discusse figura il caso di un’attività alimentare, definita “mortadellificio”, che ha suscitato reazioni da parte del sindaco in seguito a un articolo pubblicato su un quotidiano statunitense. Alcuni imprenditori che avevano sostenuto questa attività hanno poi cambiato opinione, riconoscendo possibili errori o fraintendimenti.

Della crisi del centro storico si parla ormai da tempo. Partendo, ad esempio, dal tanto criticato ‘mortadellificio’ che fece arrabbiare il sindaco Matteo Lepore dopo un articolo uscito sul New York Times, e che ha raccolto anche qualche pentito tra gli imprenditori che pensavano di aver scoperto.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Il centro storico di #Taggia è pronto ad ospitare #Meditaggiasca elogiando il suo prodotto simbolo dell'Oliva Taggiasca nelle giornate di oggi e domani, venerdì 1 e sabato 2 maggio @fermoiltempoeviaggio x.com