Pedro Acosta, giovane talento nel mondo delle moto, sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori per le sue prestazioni. La sua crescita potrebbe avere ripercussioni sul panorama delle competizioni, coinvolgendo anche piloti di grande esperienza. Di recente, si sono fatti avanti commenti riguardo a possibili influenze e confronti tra Acosta e altri big del settore. La sua carriera è in fase di sviluppo e si aspetta di vedere come si inserirà nel contesto competitivo.

"> Pedro Acosta: Un Futuro Sotto il Segno di Ducati e Marquez. Pedro Acosta sembra pronto a lasciare KTM al termine del suo contratto, con l’intenzione di unirsi a Ducati per affiancare Marc Marquez, in vista delle nuove regole di MotoGP che entreranno in vigore nel 2027. Marquez, attualmente in trattativa per un nuovo accordo, ha il contratto in scadenza nel 2026, ma ci sono forti aspettative che rimanga nel team. Le speculazioni su Acosta indicano che potrebbe essere ufficializzato il suo passaggio a Ducati, dove sostituirebbe Francesco Bagnaia. La possibilità di essere compagno di squadra di Marquez è vista come un’opportunità da sogno per Acosta, ma ci sono già voci che suggeriscono che il feeling non sia del tutto reciproco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pedro Acosta potrebbe influenzare Marc Marquez come Jorge Lorenzo influenzò Valentino Rossi.

Marc Marquez smentisce Jorge Lorenzo: chiarisce il suo rapporto con Pedro Acosta.Marc Marquez smentisce Jorge Lorenzo: chiarisce il suo rapporto con Pedro Acosta.

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Misterhelmet Magazine. . Colpo di scena nella sprint race: Pedro Acosta perde posizioni per violazione del protocollo sulla pressione degli pneumatici. Da terzo a ottavo posto. #MotoGP #Acosta #KTM #SprintRace #Penalità - facebook.com facebook

In Usa la doppietta Aprilia, vince Bezzecchi davanti a Martin. Doppietta Aprilia nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin in Texas, classe MotoGp. Vince Marco Bezzecchi davanti al compagno di squadra Jorge Martin ed alla Ktm di Pedro Acosta. di Se x.com