Nel 2013, Valentino Rossi si trovava in una posizione complicata all’interno della squadra Yamaha, con alcune difficoltà nelle relazioni con il compagno di squadra Jorge Lorenzo. In quel periodo, il pilota spagnolo ha commentato pubblicamente le sfide affrontate dal collega italiano nel team, sottolineando le tensioni e le dinamiche che caratterizzavano la stagione. La rivalità tra i due è rimasta uno degli argomenti più discussi di quel campionato.

"> La rivalità tra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi in MotoGP. La rivalità tra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi è una delle più intense nella storia di MotoGP, particolarmente durante i loro anni insieme alla Yamaha. Recentemente, Lorenzo ha condiviso i suoi sentimenti riguardo al ritorno di Rossi nel team prima della stagione 2013. Rossi, già sette volte campione del mondo, ha affrontato una notevole pressione al suo rientro, dopo un periodo difficile con Ducati. Il rapporto tra i due piloti è stato caratterizzato da una tensione palpabile sin dall’inizio. Negli sette anni trascorsi come compagni di squadra, hanno vissuto momenti esplosivi che hanno segnato il mondo del motociclismo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jorge Lorenzo ricorda la difficile posizione di Valentino Rossi in Yamaha nel 2013.

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