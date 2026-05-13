Valentino | Al via gli interventi di pulizia dei litorali | Manfredonia pronta per la stagione estiva

Sono iniziati gli interventi di pulizia delle spiagge lungo il litorale del comune di Manfredonia. Le operazioni riguardano le aree costiere di competenza comunale e sono state avviate in vista della stagione estiva. Le attività di manutenzione sono state comunicate dall’amministrazione locale, che ha annunciato il loro avvio ufficiale. La pulizia delle spiagge rappresenta un passo importante per garantire la fruibilità delle zone balneari.

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Sono ufficialmente partiti gli interventi di pulizia delle spiagge ricadenti nel litorale di competenza del Comune di Manfredonia. Un’attività programmata dall’Amministrazione comunale e dall’Assessorato all’Ambiente, finalizzata a garantire decoro, sicurezza e piena fruibilità delle aree balneari in vista dell’avvio della stagione estiva. Un’azione particolarmente importante sul piano ambientale, resa possibile grazie al finanziamento ottenuto dal Comune di Manfredonia nell’ambito dell’avviso promosso dalla Provincia di Foggia dedicato alla pulizia dei litorali e alla gestione sostenibile delle biomasse marine. Un contributo che consente di intervenire in maniera più strutturata ed efficace, affrontando una criticità che negli ultimi mesi ha interessato diversi tratti della costa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Valentino: “Al via gli interventi di pulizia dei litorali: Manfredonia pronta per la stagione estiva” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ciclone Harry, litorali danneggiati, Savarino: «Saremo pronti per la stagione estiva»ABBONATI A DAYITALIANEWS Sopralluoghi e lavori in corso sui litorali colpiti Proseguono gli interventi di somma urgenza lungo le coste della Sicilia... Siderno riparte dopo il ciclone: lungomare ricostruito e stagione estiva pronta al viaA tre mesi dal violento evento atmosferico che ha colpito la costa ionica calabrese, Siderno si prepara a voltare pagina. Argomenti più discussi: Riqualificazione dell’area del Valentino, 7 milioni da Fondazione CRT a sostegno del progetto; Via Valadier, lavori sulla scarpata. Finalmente arrivano i finanziamenti; Sei milioni di euro per rigenerare musei e siti archeologici di Roma: la lista degli interventi; Lusciano ottiene 2,5 milioni per il rischio idrogeologico: al via nuovi interventi contro gli allagamenti. Alessandra Bravi (@BraviAlessandra) / Posts and Replies x.com Un futuro nella MotoGP potenzialmente senza Marc Márquez? - reddit.com reddit