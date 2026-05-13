Valencia-Rayo Vallecano giovedì 14 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Serata felice per i Pipistrelli?
Giovedì 14 maggio 2026 alle 19:00 si disputa la partita tra Valencia e Rayo Vallecano. Nelle ultime settimane, il Valencia ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro l’Athletic, conquistando tre punti che potrebbero risultare decisivi per la classifica. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e si stanno analizzando quote e pronostici per l'incontro. La serata potrebbe regalare una vittoria ai padroni di casa, ma il Rayo Vallecano punta a un risultato positivo.
Il Valencia sa di avere compiuto un passo fondamentale, forse decisivo, nello scorso turno: ha fatto una grande impresa a San Mamès, sconfiggendo l’Athletic e cogliendo tre punti fondamentali. I Pipistrelli hanno 42 punti, 3 in più della terzultima in classifica (dopo la vittoria del Levante di martedì), quando mancano 3 partite da giocare: manca. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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