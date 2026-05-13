Valencia-Rayo Vallecano giovedì 14 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Serata felice per i Pipistrelli?
Giovedì 14 maggio alle 19:00 si gioca la partita tra Valencia e Rayo Vallecano. Il Valencia ha vinto l’ultimo incontro in trasferta contro l’Athletic, portando a casa tre punti importanti. Le formazioni sono ancora da definire, mentre sulle quote e i pronostici si discute molto tra gli appassionati. La sfida si presenta come un momento cruciale per i padroni di casa, che puntano a consolidare la loro posizione in classifica.
Il Valencia sa di avere compiuto un passo fondamentale, forse decisivo, nello scorso turno: ha fatto una grande impresa a San Mamès, sconfiggendo l’Athletic e cogliendo tre punti fondamentali. I Pipistrelli hanno 42 punti, 3 in più della terzultima in classifica (dopo la vittoria del Levante di martedì), quando mancano 3 partite da giocare: manca. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
Notizie correlate
Valencia-Rayo Vallecano (giovedì 14 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Matagigantes attesi a MestallaIl Valencia sa di avere compiuto un passo fondamentale, forse decisivo, nello scorso turno: ha fatto una grande impresa a San Mamès, sconfiggendo...
Maiorca-Valencia (martedì 21 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. I Pipistrelli rischiano tantissimo a Son MoixNelle ultime giornate di campionato, il livello di competitività nella zona salvezza si è alzato tantissimo: squadre che sembravano già sicure della...
Temi più discussi: Valencia - Rayo Vallecano in Diretta Streaming | DAZN IT; LaLiga: preview Valencia-Rayo Vallecano; Cuándo y dónde ver en directo el Valencia CF – Rayo Vallecano; Rayo Vallecano - Valencia: 0-1 | Liga - Risultati.
Valencia-Rayo Vallecano (giovedì 14 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Matagigantes attesi a Mestalla ift.tt/LdH8mPQ #scommesse #pronostici x.com
???????? In finale di Conference League sarà Crystal Palace - Rayo Vallecano La squadra del quartiere di South London contro la squadra del quartiere Vallecas di Madrid Due tifoserie calde, appassionate e attaccate alle loro radici ?? Il Rayo Vallecano no facebook
Pronostico Valencia vs Rayo Vallecano – 14 Maggio 2026La sfida di La Liga fra Valencia e Rayo Vallecano andrà in scena il 14 Maggio 2026 alle 19:00 allo storico Stadio de Mestalla. Una partita che cattura ... news-sports.it
Liga, quanti gol in Valencia-Rayo? Ecco il consiglioSi chiude stasera il turno infrasettimanale de LaLiga con le ultime tre partite in programma. Si tratta di tre sfide di importanza nell’affollata lotta per non retrocedere, unico vero motivo di intere ... tuttosport.com