Valencia-Rayo Vallecano giovedì 14 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Serata felice per i Pipistrelli?

Giovedì 14 maggio alle 19:00 si gioca la partita tra Valencia e Rayo Vallecano. Il Valencia ha vinto l’ultimo incontro in trasferta contro l’Athletic, portando a casa tre punti importanti. Le formazioni sono ancora da definire, mentre sulle quote e i pronostici si discute molto tra gli appassionati. La sfida si presenta come un momento cruciale per i padroni di casa, che puntano a consolidare la loro posizione in classifica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui