Martedì 21 aprile 2026 alle 19:00 si affrontano Maiorca e Valencia in una partita valida per il campionato. Le due formazioni si trovano in una fase cruciale della stagione, con il Valencia che si gioca molto in vista della permanenza in massima serie. Negli ultimi incontri, la lotta per evitare la retrocessione si è fatta più intensa, coinvolgendo anche squadre che fino a poco tempo fa sembravano al sicuro.

Nelle ultime giornate di campionato, il livello di competitività nella zona salvezza si è alzato tantissimo: squadre che sembravano già sicure della permanenza hanno capito di dover ancora macinare punti, perché più o meno tutte hanno cominciato a macinare. Nell’ultima giornata, cinque delle ultime sei compagini in classifica hanno vinto: dal Rayo Vallecano in giù. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Maiorca-Valencia (martedì 21 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. I Pipistrelli rischiano tantissimo a Son Moix

Notizie correlate

Maiorca-Valencia (martedì 21 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida salvezza a Son MoixNelle ultime giornate di campionato, il livello di competitività nella zona salvezza si è alzato tantissimo: squadre che sembravano già sicure della...

Maiorca-Real Betis (domenica 15 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe a Son Moix?La domenica di Liga si chiuderà con la gara notturna tra Maiorca e Real Betis: si tratta di una sfida sicuramente molto interessante, tra due squadre...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: LaLiga: preview Maiorca-Valencia; Maiorca-Valencia: diretta live e streaming gratis della gara; Maiorca - Rayo Vallecano in Diretta Streaming | DAZN IT; Hugo Duro a doubt for Mallorca trip as Valencia await further tests.

Pronostico Maiorca-Valencia: il Pirata trascina ancoraMaiorca-Valencia è una gara della trentatreesima giornata della Liga e si gioca martedì: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Le partite di oggi, martedì 21 aprile 2026: Inter-Como con vista sulla finale di Coppa ItaliaElenco partite del 21 aprile 2026: secondo confronto in poco più di una settimana per nerazzurri e felsinei, si gioca anche in Liga, in Premier e in Coupe de France ... calciomagazine.net

Buongiorno ragazzi avevo bisogno di un consiglio o aiuto. Viviamo a Maiorca e stiamo adottando un cane che si trova a 50 minuti da Malaga. Però abbiamo un problema abbiamo due giorni per recuperarlo e tornare qui. L'andata con l'aereo fino a Valencia e facebook