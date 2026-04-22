Il match tra Rayo Vallecano ed Espanyol si giocherà giovedì 23 aprile 2026 alle ore 20:00. La sfida si svolgerà allo stadio di San Mamès, dove l’Espanyol ha ottenuto l’ultima vittoria il 22 dicembre 2025. In quella occasione, la squadra viveva un momento positivo e aveva possibilità di qualificarsi in Europa. Le formazioni e le quote sono già state pubblicate, con i pronostici che prevedono una partita aperta.

San Mamès, 22-12-2025: luogo e data dell’ultima vittoria dell’Espanyol, che in quel momento viveva una sorta di sogno e aveva concrete possibilità di Europa. Come sia possibile che quella squadra sia tramontata con l’anno solare è difficile da capire: nel 2026 neanche una vittoria per i Pericos, che hanno 38 punti e rischiano di essere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rayo Vallecano-Espanyol (giovedì 23 aprile 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. I Matagigantes sognano l’aggancio

Notizie correlate

Rayo Vallecano-Oviedo (sabato 07 febbraio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria interna per i Matagigantes?Sabato pomeriggio di tensione a Vallecas per la sfida tra il Rayo Vallecano e l’Oviedo, che mette in palio preziosi punti salvezza.

Rayo Vallecano-Oviedo (mercoledì 04 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione importante per i MatagigantesMercoledì sera la classifica della Liga verrà completata e perfettamente uniformata: tutte le squadre avranno lo stesso numero di partite e avremo...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Rayo Vallecano - Espanyol in Diretta Streaming | DAZN IT; PREVIEW | Rayo Vallecano vs Espanyol: team news, lineups, predictions (La Liga 23/04); Rayo Vallecano vs Espanyol Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | La Liga 23-04-2026; Rayo Vallecano vs RCD Espanyol - H2H, Confronta Squadre.

Pronostico Rayo Vallecano vs Espanyol – 23 Aprile 2026Il La Liga propone il 23 Aprile 2026 alle ore 20:00 una sfida interessante allo Campo de Futbol de Vallecas, dove Rayo Vallecano e Espanyol si misureranno in ... news-sports.it

Rayo Vallecano-Espanyol: dove vederla, orario e probabili formazioniAl Vallecas andrà in scena la sfida di LaLiga Rayo Vallecano-Espanyol: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Vallecas di Madrid si giocherà la gara valevole per la 30ª ... calcionews24.com

Super Mariqi: con la doppietta nel 3-0 al Rayo Vallecano è diventato il massimo goleador del Maiorca in Liga. - facebook.com facebook