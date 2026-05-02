Domenica 3 maggio 2026 alle ore 16:15 si disputerà la sfida tra Getafe e Rayo Vallecano al Coliseum. Il Rayo Vallecano ha recentemente vinto la semifinale d’andata di Conference League contro lo Strasburgo, ottenendo un vantaggio di misura che potrebbe risultare decisivo nel ritorno in Francia. L’incontro tra le due squadre si inserisce in un momento di particolare rilevanza per i madrileni, coinvolti in una fase importante della stagione.

Il Rayo Vallecano sta vivendo uno dei momenti più importanti della sua storia: giovedì notte ha vinto la semifinale d’andata di Conference League, piegando di misura lo Strasburgo e ha ottenuto di andare in Francia con un vantaggio di misura ma comunque fondamentale. In campionato la situazione dei Matagigantes è abbastanza tranquilla, grazie ai 39. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Getafe-Rayo Vallecano (domenica 03 maggio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Matagigantes attesi al Coliseum

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