Valdobbiadene | sequestrati 450 mc di rifiuti in una discarica abusiva

I Carabinieri hanno scoperto e sequestrato circa 450 metri cubi di rifiuti in una discarica abusiva a Valdobbiadene. Durante l’ispezione, sono state trovate sostanze pericolose tra i rottami, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti. L’area è stata individuata grazie a controlli di routine e a segnalazioni di cittadini, che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine.

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? Domande chiave Quali sostanze pericolose sono state trovate tra i rottami?. Come hanno fatto i Carabinieri a scoprire il deposito nascosto?. Chi sono i responsabili della gestione illegale del terreno agricolo?. Quanto danno ambientale hanno causato i liquidi nocivi nel suolo?.? In Breve Controllo Carabinieri Forestali effettuato l'11 marzo 2026 su 700 metri quadrati di terreno.. Rilevati veicoli dismessi, scarti metallici e sostanze pericolose senza barriere protettive.. Proprietari del terreno deferiti per violazione del Testo Unico Ambientale.. Rischio infiltrazioni chimiche nel suolo agricolo per 450 metri cubi di rifiuti.. I Carabinieri Forestali del Nucleo di Valdobbiadene hanno sequestrato 450 metri cubi di rifiuti pericolosi e non, oltre a un’area di 700 metri quadrati, durante un controllo effettuato l’11 marzo 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valdobbiadene: sequestrati 450 mc di rifiuti in una discarica abusiva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ostia Antica, discarica abusiva di auto e rifiuti pericolosi: sequestrati tre terreniOstia, 10 aprile 2026 – L’operazione di servizio è scattata grazie alla segnalazione di un elicottero AW139 della Sezione Aerea di Pratica di Mare... Pomponesco, maxi discarica abusiva all’interno dell’azienda: sequestrati 1.000 metri cubi di rifiutiPomponesco (Mantova) - I Carabinieri Forestali del nucleo di Mantova hanno effettuato un sopralluogo ispettivo presso un capannone nel comune di...