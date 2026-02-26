Pomponesco (Mantova) - I Carabinieri Forestali del nucleo di Mantova hanno effettuato un sopralluogo ispettivo presso un capannone nel comune di Pomponesco. All’attività ispettiva hanno preso parte anche i tecnici di Arpa Lombardia ed i tecnici comunali. Accertamenti nel capannone I militari hanno accertato che l’impresa individuale controllata, sebbene autorizzata esclusivamente al commercio all’ingrosso di rifiuti con detenzione senza deposito, di fatto utilizzava il capannone e le aree esterne per lo stoccaggio e la lavorazione di ingenti quantitativi di scarti (rifiuti) provenienti dalla propria attività di raccolta, in attesa del successivo smaltimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pomponesco, maxi discarica abusiva all’interno dell’azienda: sequestrati 1.000 metri cubi di rifiuti

