Valditara difende il modello 4+2 | Scuola e impresa devono dialogare Gli studenti protestano

Il ministro dell’istruzione ha ribadito il suo sostegno al modello 4+2, sottolineando l’importanza di un rapporto tra scuola e imprese. Nel frattempo, alcuni studenti hanno manifestato proteste contro questa proposta, mentre il collegamento tra formazione e mercato del lavoro viene visto come un tentativo di ridurre la dispersione scolastica e migliorare le prospettive occupazionali dei giovani.

Il collegamento tra scuola e impresa come risposta alla dispersione scolastica e alle difficoltà occupazionali dei giovani. È uno dei temi affrontati dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara durante la presentazione del suo libro La rivoluzione del buon senso. Per un Paese normale, a Teramo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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