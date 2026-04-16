Scuola e valori a Benevento i premi Carlo Mazzone per gli studenti modello

A Benevento è iniziata la quinta edizione della Borsa di Studio “Carlo Mazzone Global Teacher Prize”, un evento dedicato agli studenti delle scuole superiori della Campania. La cerimonia premia studenti considerati esempi di impegno e comportamento corretto, riconoscendo il loro apporto alla vita scolastica. La manifestazione si svolge ogni anno con l’obiettivo di valorizzare i giovani che si distinguono per i valori e il comportamento nelle scuole della regione.

Al via la quinta edizione della Borsa di Studio “Carlo Mazzone Global Teacher Prize”, un’iniziativa che negli anni si è affermata come un punto di riferimento per la valorizzazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Campania. La borsa di studio nasce dall’esperienza del professor Carlo Mazzone, docente di Informatica presso l’ITI “Giambattista Bosco Lucarelli” di Benevento e finalista al Global Teacher Prize 2020, riconoscimento internazionale promosso dalla Varkey Foundation e considerato il “ Nobel dei docenti ”. Proprio in seguito a questo percorso, e grazie alla condivisione del premio da parte del vincitore Ranjitsinh Disale, è stato possibile dare vita a un progetto concreto rivolto agli studenti del territorio.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Benevento, Capobianco incontra gli studenti del Liceo G. Rummo Benevento “La scherma che trasforma la vita”: Mazzone racconta il modello italiano tra eccellenza e inclusioneLa Confederazione Europea di Scherma ha dedicato un focus a Luigi Mazzone nella rubrica “Beyond the competitions“, scegliendo un titolo...