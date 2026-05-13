Valbonesi a Salotto Blu | Parco delle foreste casentinesi? Amato dai romagnoli meno dalle istituzioni
Nella puntata di Salotto Blu, Daniele Valbonesi ha commentato il rapporto tra il parco delle foreste casentinesi e i diversi fruitori, affermando che è molto frequentato dai romagnoli ma riceve meno attenzione da parte delle istituzioni. Valbonesi, ingegnere e consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, ha anche ricordato il suo passato come sindaco di Santa Sofia per dieci anni e come segretario provinciale del Partito Democratico.
Daniele Valbonesi, ingegnere, è consigliere regionale dell'Emilia-Romagna dopo essere stato per dieci anni sindaco di Santa Sofia e segretario forlivese del Partito Democratico. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione Salotto blu di VideoRegione che andrà in onda stasera alle 23 sul.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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