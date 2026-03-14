Parco delle Foreste casentinesi nasce un progetto di formazione pratica dedicato alla castanicoltura

È stato avviato un nuovo progetto di formazione pratica dedicato alla castanicoltura nel Parco delle Foreste Casentinesi. L’iniziativa mira a promuovere il recupero di questa tradizione storica dell’Appennino, coinvolgendo operatori e cittadini interessati. La proposta si inserisce nel quadro di iniziative volte a sostenere le attività agricole tradizionali e a preservare il patrimonio naturale della zona.

“L'iniziativa si propone di trasformare la gestione del bosco da eredità del passato a concreta opportunità di impresa sostenibile per le nuove generazioni" La salvaguardia del patrimonio montano e il rilancio dell’economia rurale passano attraverso il recupero di una delle culture più iconiche dell'Appennino. Dalla visione condivisa di tre professionisti e profondi conoscitori del territorio, Giuseppe Salieri, Marina Munoz Duran e Pasquale De Lorenzo, prende vita CA.L.CO., il primo progetto di formazione pratica esperienziale di castanicoltura. Spiega una nota: “L'iniziativa si propone di trasformare la gestione del bosco da eredità del passato a concreta opportunità di impresa sostenibile per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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