Vacanze di Pasqua al via il 2 aprile | le date del calendario scolastico e i ponti di primavera

Le vacanze di Pasqua del 2026 inizieranno giovedì 2 aprile e si concluderanno martedì 7 aprile, durante le quali le scuole resteranno chiuse. Questa pausa si inserisce nel calendario scolastico, che prevede interruzioni periodiche nel corso dell’anno scolastico. La sospensione delle lezioni coinvolge diversi livelli di istruzione e si inserisce in un quadro di pause programmate che includono anche ponti di primavera.

Arrivano le vacanze di Pasqua 2026: le lezioni saranno sospese da giovedì 2 a martedì 7 aprile, segnando una pausa particolarmente attesa dopo settimane di attività didattica continuativa. Si tratta anche dell’ ultima interruzione prolungata prima della fine delle lezioni, in un calendario che da qui a giugno sarà scandito soprattutto da ponti e festività isolate. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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