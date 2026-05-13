Vacante dalla fuga a Tenerife all’inchiesta con 70 indagati su droga e cellulari in carcere

Una vettura di colore nero viene fermata in strada da uomini armati che circondano l’auto, mentre il conducente viene portato via sotto gli occhi di alcuni turisti presenti sulla spiaggia di Tenerife. La scena si svolge in modo rapido e violento, attirando l’attenzione di chi si trova nelle vicinanze. La vicenda si unisce a un’indagine più ampia che coinvolge circa settanta persone, legata a un traffico di droga e all’uso di cellulari in carcere.

Una Bmw nera bloccata in mezzo alla strada, uomini armati che circondano l’auto, il conducente trascinato fuori sotto gli occhi dei turisti di Tenerife. È l’istantanea che più di tutte ha fissato nell’immaginario la figura di Mirko Vacante, arrestato dalla Guardia Civil spagnola nel marzo 2022 dopo mesi di latitanza dorata alle Canarie. Un blitz spettacolare che mise fine alla fuga dell’allora 38enne, bergamasco d’adozione, già condannato per rapine, evasione e lesioni. Oggi il suo nome riemerge in una nuova indagine sul carcere di Bergamo, coordinata dal procuratore Maurizio Romanelli e dalla pm Carmen Santoro. Secondo gli inquirenti Vacante — attualmente detenuto — sarebbe al centro di un presunto traffico clandestino di droga e cellulari all’interno della casa circondariale di via Gleno.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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